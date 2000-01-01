Качество. Опыт.
Ответственность.
Более 15 лет мы создаем лучшие изделия в отрасли. Технологичность, масштабность и дисциплина — вот что отличает нас от конкурентов.
Компания Руспак специализируется на производстве и реализации укупорочных средств, а также на литье изделий из пластмасс под давлением на термопластавтоматах.
Мы не боимся брать на себя ответственность, потому что уверены в результате. Начните работать с нами и убедитесь в этом сами!
Социальная ответственность в отношении потребителей и во взаимоотношениях с партнерами. Экологическая ответственность
Мотивированный и вовлеченный в рабочие процессы персонал. Регулярное обучение сотрудников и безопасные условия труда
Внедрение процессов FMEA и SPC
Нетерпимость к коррупции во всех ее проявлениях