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О компании Укупорочные изделия Литье пластмасс Контакты

+7 (495) 777 35 04

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Производим и реализуем укупорочные изделия самых разных видов, занимаемся литьем пластмасс, делаем невозможное возможным

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Руспак
Производим то, что вам нужно

Качество. Опыт.
Ответственность.

Более 15 лет мы создаем лучшие изделия в отрасли. Технологичность, масштабность и дисциплина — вот что отличает нас от конкурентов.
Компания Руспак специализируется на производстве и реализации укупорочных средств, а также на литье изделий из пластмасс под давлением на термопластавтоматах.
Мы не боимся брать на себя ответственность, потому что уверены в результате. Начните работать с нами и убедитесь в этом сами!
Социальная ответственность в отношении потребителей и во взаимоотношениях с партнерами. Экологическая ответственность
Мотивированный и вовлеченный в рабочие процессы персонал. Регулярное обучение сотрудников и безопасные условия труда
Внедрение процессов FMEA и SPC
Нетерпимость к коррупции во всех ее проявлениях

Ваше спокойствие — наша работа

Сочетание опыта и профессионализма позволяет нам обеспечивать исключительное качество продукции.
Внимательное отношение к деталям — наш конек, потому что знаем как это важно для вас.

Производство укупорочных изделий

Список наших услуг в этой сфере бесконечно разнообразен. Мы всегда смотрим в будущее и используем только самые передовые технологии, материалы, тренды.

Найти то, что нужно именно вам не составит труда, ведь качество изделий не вызывает никаких сомнений. Мы работаем для вас и держим планку на самом высоком уровне, выбирая лучшее сырье, нанимая лучших специалистов, назначая лучшую цену на свои изделия.
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Литье пластмасс под давлением

Что делает уникальным наше производство? Термопластавтоматы. Точность и стабильность параметров литья и геометрии во время выполнения ваших заказов — вот что позволяет производить высокоточные и идеально сопрягаемые изделия.
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Наше предприятие находится в России, что позволяет избежать любых недопониманий, ведь мы с вами говорим на одном языке
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Трудные задачи выполняем немедленно, невозможные — чуть позже
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Мы готовы решить самые нестандартные задачи, если это нужно нашим клиентам
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Мы поможем найти вам идеальную формулу соотношения цены и качества

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Литье пластмасс
Укупорочные изделия
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